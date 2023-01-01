Сморгонь - БАТЭ 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
17 Сентября 2023 года в 14:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - БАТЭ, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
|29.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|12.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 3
|01.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 3
|26.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 0
|13.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 0
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|4 : 1
|17.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2
|10.08.2023
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 1