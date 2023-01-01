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Сморгонь - БАТЭ 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
17 Сентября 2023 года в 14:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 21-й тур
Сморгонь
БАТЭ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - БАТЭ, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур БАТЭ2 : 0Сморгонь
12.09.2021 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Сморгонь1 : 3БАТЭ
01.05.2021 Беларусь - Высшая лига 7-й тур БАТЭ1 : 0Сморгонь
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 3 : 3Сморгонь
26.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Сморгонь0 : 2
19.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 1 : 0Сморгонь
13.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Сморгонь1 : 1
05.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 2 : 0Сморгонь
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур БАТЭ4 : 0
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч БАТЭ1 : 0
24.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 4 : 1БАТЭ
17.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч БАТЭ2 : 2
10.08.2023 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 5 : 1БАТЭ

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