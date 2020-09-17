Минск - Шахтёр С 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
17 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Шахтёр С, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минск
Минск
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
|30.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|26.11.2022
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|08.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|2 : 1
|20.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|31.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 3
|13.03.2021
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|28.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|4 : 2
|27.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 1
|24.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|06.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|3 : 2
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
|25.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|11.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|04.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|28.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 0
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 2
|27.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|3 : 2
|04.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|29.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 1
|21.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 6