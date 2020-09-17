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Минск - Шахтёр С 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
17 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 21-й тур
Минск
Шахтёр С

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - Шахтёр С, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Минск
Минск
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
30.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Шахтёр С1 : 0Минск
26.11.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Минск1 : 2Шахтёр С
08.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Шахтёр С2 : 1Минск
20.05.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Минск1 : 0Шахтёр С
31.10.2021 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Минск0 : 3Шахтёр С
13.03.2021 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Шахтёр С1 : 0Минск
28.11.2020 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Шахтёр С4 : 2Минск
27.06.2020 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Минск1 : 1Шахтёр С
24.11.2019 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Минск1 : 0Шахтёр С
06.07.2019 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Шахтёр С3 : 2Минск
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 3 : 0Минск
25.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Минск1 : 0
11.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Минск0 : 1
04.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 0Минск
28.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Минск2 : 0
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Шахтёр С3 : 2
27.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 3 : 2Шахтёр С
04.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 1Шахтёр С
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Шахтёр С2 : 1
21.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 6Шахтёр С

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