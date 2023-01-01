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Динамо Мн - Неман 17 Сентября прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
17 Сентября 2023 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 21-й тур
Динамо Мн
Неман

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Неман, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Неман
Гродно
История личных встреч
29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Неман1 : 0Динамо Мн
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Динамо Мн2 : 0Неман
31.08.2022 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Неман2 : 3Динамо Мн
20.11.2021 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Динамо Мн2 : 0Неман
28.06.2021 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Неман1 : 2Динамо Мн
01.08.2020 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Неман1 : 0Динамо Мн
16.04.2020 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Динамо Мн2 : 0Неман
01.09.2019 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Неман0 : 1Динамо Мн
26.04.2019 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Динамо Мн0 : 1Неман
02.09.2018 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Динамо Мн1 : 0Неман
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 0 : 3Динамо Мн
20.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 1 : 2Динамо Мн
13.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо Мн2 : 2
06.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 2 : 3Динамо Мн
28.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо Мн9 : 0
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Неман3 : 0
27.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 1 : 3Неман
22.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Неман2 : 2
17.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Неман1 : 4
10.08.2023 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Неман

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