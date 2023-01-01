Динамо Мн - Неман 17 Сентября прямая трансляция
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
17 Сентября 2023 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Неман, которое состоится 17 Сентября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск
Неман
Гродно
История личных встреч
|29.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 0
|31.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 3
|20.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 0
|28.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 2
|01.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|16.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 0
|01.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|26.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 1
|02.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 3
|20.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
|06.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 3
|28.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|9 : 0
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
|27.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 3
|22.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 2
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4
|10.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0