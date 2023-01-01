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Ноттингем Форест - Бёрнли 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
18 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Ноттингем Форест
Бёрнли

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Бёрнли, которое состоится 18 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Бёрнли
Бёрнли
1 США вр Мэтт Тёрнер
30 Кот-д'Ивуар зщ Вилли Боли
4 Англия зщ Джо Уорролл
26 Шотландия зщ Скотт Маккенна
24 Кот-д'Ивуар зщ Серж Орье
43 Нигерия зщ Ола Айна
22 Англия пз Райан Йейтс
5 Бельгия пз Орель Мангала
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
21 Швеция пз Энтони Эланга
9 Нигерия нп Тайво Авонийи
1 Англия вр Джеймс Траффорд
14 Уэльс зщ Коннор Робертс
2 Ирландия зщ Дара О'Ши
5 Германия зщ Джордан Байер
28 Бельгия зщ Амин Аль-Дахиль
16 Норвегия пз Сандер Берге
24 Ирландия пз Джош Каллен
30 Италия пз Лука Колеошо
8 Англия пз Джош Браунхилл
17 ЮАР нп Лайл Фостер
25 Швейцария нп Зеки Амдуни
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
30.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест0 : 1Бёрнли
23.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Бёрнли1 : 0Ноттингем Форест
20.10.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Ноттингем Форест1 : 1Бёрнли
24.09.2013 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Бёрнли2 : 1Ноттингем Форест
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур 0 : 1Ноттингем Форест
30.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест0 : 1Бёрнли
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур 3 : 2Ноттингем Форест
18.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Ноттингем Форест2 : 1
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Ноттингем Форест
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Бёрнли2 : 5
30.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ноттингем Форест0 : 1Бёрнли
27.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Бёрнли1 : 3
11.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Бёрнли0 : 3
28.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Бёрнли

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