Ноттингем Форест - Бёрнли 18 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
18 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Бёрнли, которое состоится 18 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Бёрнли
Бёрнли
|1
|вр
|Мэтт Тёрнер
|30
|зщ
|Вилли Боли
|4
|зщ
|Джо Уорролл
|26
|зщ
|Скотт Маккенна
|24
|зщ
|Серж Орье
|43
|зщ
|Ола Айна
|22
|пз
|Райан Йейтс
|5
|пз
|Орель Мангала
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|21
|пз
|Энтони Эланга
|9
|нп
|Тайво Авонийи
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|14
|зщ
|Коннор Робертс
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|5
|зщ
|Джордан Байер
|28
|зщ
|Амин Аль-Дахиль
|16
|пз
|Сандер Берге
|24
|пз
|Джош Каллен
|30
|пз
|Лука Колеошо
|8
|пз
|Джош Браунхилл
|17
|нп
|Лайл Фостер
|25
|нп
|Зеки Амдуни
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Венсан Компани
История личных встреч
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|23.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 0
|20.10.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 1
|24.09.2013
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|18.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 5
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|11.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 3
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1