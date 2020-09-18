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Гранада - Жирона 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
18 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Гранада
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Жирона, которое состоится 18 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гранада
Гранада
Жирона
Жирона
13 Португалия вр Андре Феррейра
12 Испания зщ Рикард Санчес
16 Испания зщ Виктор Диас
14 Испания зщ Игнаси Микель
15 Испания зщ Карлос Нева
23 Испания пз Херард Гумбау
20 Испания пз Серхио Риус
9 Испания нп Хосе Кальехон
11 Албания нп Мюрто Узуни
26 Испания нп Брайан Сарагоса
7 Аргентина нп Лукас Бое
13 Аргентина вр Пауло Гассанига
4 Испания зщ Арнау Мартинес
5 Испания зщ Давид Лопес
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
3 Испания зщ Мигель Гутьеррес
14 Испания пз Алеш Гарсия
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
23 Испания пз Иван Мартин
8 Украина нп Виктор Цыганков
16 Бразилия нп Савио
7 Уругвай нп Кристиан Стуани
Главные тренеры
Испания Пако Лопес
Испания Анхель Мичел
История личных встреч
02.09.2023 Испания - Примера 4-й тур 5 : 3Гранада
26.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Гранада3 : 2
21.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Гранада0 : 2
14.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 3 : 1Гранада
27.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Гранада2 : 0
03.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Жирона1 : 0
26.08.2023 Испания - Примера 3-й тур 1 : 2Жирона
20.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Жирона3 : 0
12.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 1 : 1Жирона
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Жирона2 : 1

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