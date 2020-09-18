Гранада - Жирона 18 Сентября прямая трансляция
Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
18 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Жирона, которое состоится 18 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гранада
Гранада
Жирона
Жирона
|13
|вр
|Андре Феррейра
|12
|зщ
|Рикард Санчес
|16
|зщ
|Виктор Диас
|14
|зщ
|Игнаси Микель
|15
|зщ
|Карлос Нева
|23
|пз
|Херард Гумбау
|20
|пз
|Серхио Риус
|9
|нп
|Хосе Кальехон
|11
|нп
|Мюрто Узуни
|26
|нп
|Брайан Сарагоса
|7
|нп
|Лукас Бое
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|21
|пз
|Янхель Эррера
|23
|пз
|Иван Мартин
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|16
|нп
|Савио
|7
|нп
|Кристиан Стуани
Главные тренеры
|Пако Лопес
|Анхель Мичел
История личных встреч
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 3
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 2
|21.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 2
|14.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|3 : 1
|27.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|2 : 0
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|3 : 0
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1