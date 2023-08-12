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Тюмень - Родина 18 Сентября прямая трансляция

18 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур
Тюмень
Родина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Родина, которое состоится 18 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Украина Дмитрий Владимирович Парфёнов
История личных встреч
10.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур 1 : 1Тюмень
04.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Тюмень1 : 2
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур 1 : 2Тюмень
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Тюмень0 : 0
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 1Тюмень
10.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур 2 : 2Родина
04.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Родина2 : 0
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур 1 : 4Родина
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Родина1 : 2
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 2 : 0Родина

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