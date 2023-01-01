Динамо Мх - Алания 18 Сентября прямая трансляция
18 Сентября 2023 года в 18:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Алания, которое состоится 18 Сентября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
|Курбан Бекиевич Бердыев
|Олег Петрович Василенко
История личных встреч
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 2
|18.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 0
|07.09.2019
|ПФЛ - Юг
|8-й тур
|4 : 0
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 2
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 1
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 2
|14.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 0