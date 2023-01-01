21:43 ()
Свернуть список

Динамо Мх - Алания 18 Сентября прямая трансляция

18 Сентября 2023 года в 18:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур
Динамо Мх
Алания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Алания, которое состоится 18 Сентября 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
Туркменистан Курбан Бекиевич Бердыев
Россия Олег Петрович Василенко
История личных встреч
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Динамо Мх1 : 2Алания
18.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Алания0 : 0Динамо Мх
07.09.2019 ПФЛ - Юг 8-й тур Алания4 : 0Динамо Мх
10.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур 1 : 2Динамо Мх
03.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур 0 : 2Динамо Мх
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Динамо Мх1 : 1
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 0 : 0Динамо Мх
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 1Динамо Мх
10.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Алания1 : 1
02.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Алания2 : 1
26.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур 0 : 1Алания
20.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур 1 : 2Алания
14.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Алания2 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close