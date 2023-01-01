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Салернитана - Торино 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
18 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 4-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
Салернитана
Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Торино, которое состоится 18 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Торино
Турин
13 Мексика вр Гильермо Очоа
66 Италия зщ Маттео Ловато
23 Словакия зщ Норберт Дьёмбер
98 Италия зщ Лоренцо Пирола
30 Италия зщ Паскуале Маццокки
3 Хорватия зщ Домагой Брадарич
18 Мали пз Лассана Кулибали
99 Польша пз Матеуш Ленговски
20 Кипр пз Григорис Кастанос
87 Италия пз Антонио Кандрева
11 Норвегия нп Эрик Ботхейм
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
3 Нидерланды зщ Перр Схюрс
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
19 Италия зщ Рауль Белланова
20 Австрия зщ Валентино Лацаро
28 Италия пз Самуэле Риччи
8 Сербия пз Иван Илич
16 Хорватия пз Никола Влашич
91 Колумбия нп Дуван Сапата
9 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
16.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 30-й тур Торино1 : 1Салернитана
08.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 17-й тур Салернитана1 : 1Торино
02.04.2022 Италия - Серия А 31-й тур Салернитана0 : 1Торино
12.09.2021 Италия - Серия А 3-й тур Торино4 : 0Салернитана
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 2 : 0Салернитана
28.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Салернитана1 : 1
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 2 : 2Салернитана
13.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Салернитана1 : 0
03.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 2 : 0Салернитана
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Торино1 : 0
26.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 4 : 1Торино
21.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Торино0 : 0
14.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Торино2 : 1
06.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Торино

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