Салернитана - Торино 18 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
18 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 4-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Торино, которое состоится 18 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Торино
Турин
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|66
|зщ
|Маттео Ловато
|23
|зщ
|Норберт Дьёмбер
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|99
|пз
|Матеуш Ленговски
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|11
|нп
|Эрик Ботхейм
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|3
|зщ
|Перр Схюрс
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|8
|пз
|Иван Илич
|16
|пз
|Никола Влашич
|91
|нп
|Дуван Сапата
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Иван Юрич
История личных встреч
|16.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|1 : 1
|08.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 17-й тур
|1 : 1
|02.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 1
|12.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|28.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|13.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 0
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 0
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 1
|21.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|14.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|2 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1