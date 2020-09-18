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Верона - Болонья 18 Сентября прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
18 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 4-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Верона
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Болонья, которое состоится 18 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Болонья
Болонья
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
23 Италия зщ Джанджакомо Маньяни
6 Швеция зщ Исак Хин
27 Польша зщ Павел Давидович
5 Италия зщ Марко Фараони
18 Камерун пз Мартин Онгла
33 Словакия пз Ондрей Дуда
8 Сербия пз Дарко Лазович
26 Бельгия нп Сириль Нгонж
90 Италия нп Майкл Фолоруншо
11 Босния и Герцеговина нп Милан Джурич
28 Польша вр Лукаш Скорупски
3 Австрия зщ Стефан Пош
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
15 Дания зщ Виктор Кристиансен
20 Швейцария пз Михел Эбишер
6 Хорватия пз Никола Моро
11 Швейцария пз Дан Ндой
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
10 Швеция пз Йеспер Карлссон
9 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
Италия Марко Барони
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
21.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Верона2 : 1Болонья
21.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 2-й тур Болонья1 : 1Верона
21.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Верона2 : 1Болонья
13.09.2021 Италия - Серия А 3-й тур Болонья1 : 0Верона
17.05.2021 Италия - Серия А 37-й тур Верона2 : 2Болонья
16.01.2021 Италия - Серия А 18-й тур Болонья1 : 0Верона
19.01.2020 Италия - Серия А 20-й тур Болонья1 : 1Верона
25.08.2019 Италия - Серия А 1-й тур Верона1 : 1Болонья
15.04.2018 Италия - Серия А 32-й тур Болонья2 : 0Верона
20.11.2017 Италия - Серия А 13-й тур Верона2 : 3Болонья
01.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 3 : 1Верона
26.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Верона2 : 1
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 0 : 1Верона
12.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Верона3 : 1
11.06.2023 Италия - Серия А Плей-офф за право остаться 1 : 3Верона
02.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Болонья2 : 1
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 1 : 1Болонья
21.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Болонья0 : 2
11.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Болонья2 : 0
05.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Болонья

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