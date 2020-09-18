Верона - Болонья 18 Сентября прямая трансляция
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
18 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 4-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Болонья, которое состоится 18 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Болонья
Болонья
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|6
|зщ
|Исак Хин
|27
|зщ
|Павел Давидович
|5
|зщ
|Марко Фараони
|18
|пз
|Мартин Онгла
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|8
|пз
|Дарко Лазович
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|90
|нп
|Майкл Фолоруншо
|11
|нп
|Милан Джурич
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|15
|зщ
|Виктор Кристиансен
|20
|пз
|Михел Эбишер
|6
|пз
|Никола Моро
|11
|пз
|Дан Ндой
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|10
|пз
|Йеспер Карлссон
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
|Марко Барони
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|21.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|2 : 1
|21.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|1 : 1
|21.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|13.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|17.05.2021
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|16.01.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|25.08.2019
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|15.04.2018
|Италия - Серия А
|32-й тур
|2 : 0
|20.11.2017
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 3
|01.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|3 : 1
|11.06.2023
|Италия - Серия А
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 1
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|21.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|11.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|2 : 0
|05.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0