Боавишта - Шавиш 18 Сентября прямая трансляция
18 Сентября 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Шавиш, которое состоится 18 Сентября 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боавишта
Порту
Шавиш
Шавиш
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|79
|зщ
|Педру Мальейро
|26
|зщ
|Родриго Абаскаль
|5
|зщ
|Chidozie Awaziem
|20
|зщ
|Филипе Феррейра
|10
|пз
|Мигел Рейзинью
|24
|пз
|Себастьян Перес
|42
|пз
|Гайюс Макута
|21
|пз
|Tiago Morais
|9
|нп
|Роберт Боженик
|7
|нп
|Салвадор Агра
|1
|вр
|Hugo Nogueira
|77
|зщ
|Жоау Коррея
|4
|зщ
|Бруну Родригеш
|19
|зщ
|Стивен Витория
|5
|зщ
|Бруну Ланга
|7
|пз
|Bernardo Martins Sousa
|28
|пз
|Келечи Нвакали
|6
|пз
|Thibang Phete
|9
|нп
|Paulo Victor
|23
|нп
|Эктор Эрнандес
|11
|нп
|Исса Абасс
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Жозе Мануэл Мартинш Тейшейра Гомеш
История личных встреч
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 4
|23.01.2023
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 1
|20.10.2019
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 1 ДВ
|17.02.2019
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 1
|21.09.2018
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|14.04.2018
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|3 : 3
|02.12.2017
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|0 : 0
|04.02.2017
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|28.08.2016
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 4
|14.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 2
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 4
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|5 : 0
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 4
|13.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 4