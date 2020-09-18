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Боавишта - Шавиш 18 Сентября прямая трансляция

18 Сентября 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 5-й тур
Боавишта
Шавиш

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Шавиш, которое состоится 18 Сентября 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боавишта
Порту
Шавиш
Шавиш
99 Португалия вр Жоау Гонсалвиш
79 Португалия зщ Педру Мальейро
26 Уругвай зщ Родриго Абаскаль
5 Нигерия зщ Chidozie Awaziem
20 Португалия зщ Филипе Феррейра
10 Португалия пз Мигел Рейзинью
24 Колумбия пз Себастьян Перес
42 Конго пз Гайюс Макута
21 Португалия пз Tiago Morais
9 Словакия нп Роберт Боженик
7 Португалия нп Салвадор Агра
1 Бразилия вр Hugo Nogueira
77 Кабо-Верде зщ Жоау Коррея
4 Португалия зщ Бруну Родригеш
19 Канада зщ Стивен Витория
5 Мозамбик зщ Бруну Ланга
7 Португалия пз Bernardo Martins Sousa
28 Нигерия пз Келечи Нвакали
6 ЮАР пз Thibang Phete
9 Бразилия нп Paulo Victor
23 Испания нп Эктор Эрнандес
11 Гана нп Исса Абасс
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Жозе Мануэл Мартинш Тейшейра Гомеш
История личных встреч
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Шавиш1 : 4Боавишта
23.01.2023 Португалия - Примейра 17-й тур Боавишта1 : 1Шавиш
20.10.2019 Кубок Португалии 3-й раунд Шавиш2 : 1 ДВБоавишта
17.02.2019 Португалия - Примейра 22-й тур Шавиш1 : 1Боавишта
21.09.2018 Португалия - Примейра 5-й тур Боавишта1 : 2Шавиш
14.04.2018 Португалия - Примейра 30-й тур Боавишта3 : 3Шавиш
02.12.2017 Португалия - Примейра 13-й тур Шавиш0 : 0Боавишта
04.02.2017 Португалия - Примейра 20-й тур Шавиш0 : 0Боавишта
28.08.2016 Португалия - Примейра 3-й тур Боавишта2 : 2Шавиш
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур 1 : 2Боавишта
27.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур Боавишта1 : 1
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур 1 : 4Боавишта
14.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур Боавишта3 : 2
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Шавиш1 : 4Боавишта
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Шавиш1 : 2
26.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 5 : 0Шавиш
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Шавиш2 : 4
13.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 2 : 0Шавиш
27.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Шавиш1 : 4Боавишта

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