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Краснодар - Динамо М 19 Сентября прямая трансляция

19 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Краснодар
Динамо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Динамо М, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Сербия Владимир Ивич
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D Динамо М4 : 3Краснодар
21.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Динамо М1 : 3Краснодар
11.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 19-й тур Краснодар3 : 1Динамо М
13.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М0 : 0Краснодар
03.04.2022 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Краснодар0 : 1Динамо М
06.11.2021 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Динамо М1 : 0Краснодар
18.03.2021 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Краснодар2 : 3Динамо М
04.10.2020 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Динамо М2 : 0Краснодар
19.07.2020 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Краснодар0 : 2Динамо М
20.10.2019 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Динамо М1 : 1Краснодар
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Краснодар
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Краснодар2 : 0
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D 0 : 1Краснодар
25.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 0 : 0Краснодар
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Краснодар1 : 1
15.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо М1 : 1
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 1 : 2Динамо М
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D 4 : 1Динамо М
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 2 : 2Динамо М
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Краснодар» — «Динамо». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

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