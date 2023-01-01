Краснодар - Динамо М 19 Сентября прямая трансляция
19 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Динамо М, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Владимир Ивич
|Марцел Личка
История личных встреч
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|4 : 3
|21.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|11.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 1
|13.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|03.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|0 : 1
|06.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|1 : 0
|18.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|2 : 3
|04.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|2 : 0
|19.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|0 : 2
|20.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|0 : 1
|25.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|15.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|4 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Краснодар» — «Динамо». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.