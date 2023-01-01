Пари Нижний Новгород - Спартак М 19 Сентября прямая трансляция
19 Сентября 2023 года в 17:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Спартак М, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Юран
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|5 : 4
|28.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|02.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|19.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 1
|07.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|1 : 2
|15.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|0 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|4 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Пари Нижний Новгород» — «Спартак». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.