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Пари Нижний Новгород - Спартак М 19 Сентября прямая трансляция

19 Сентября 2023 года в 17:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Пари Нижний НовгородСпартак М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Спартак М, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Спартак М
Москва
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Юран
Испания Гильермо Абаскаль
История личных встреч
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D Спартак М5 : 4Пари Нижний Новгород
28.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Спартак М0 : 0Пари Нижний Новгород
02.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2Спартак М
19.03.2022 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1Спартак М
07.08.2021 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Спартак М1 : 2Пари Нижний Новгород
15.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 1 : 1Пари Нижний Новгород
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород0 : 1
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 2 : 0Пари Нижний Новгород
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Спартак М1 : 0
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 2 : 0Спартак М
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D Спартак М4 : 1
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Спартак М0 : 0
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Спартак М1 : 3
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Пари Нижний Новгород» — «Спартак». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.

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