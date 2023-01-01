Балтика - Крылья Советов 19 Сентября прямая трансляция
19 Сентября 2023 года в 17:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Крылья Советов, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Игнашевич
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|27.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 3
|15.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|42-й тур
|0 : 1
|02.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|0 : 0
|11.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|1 : 0
|16.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|3 : 0
|29.03.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 2
|07.09.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|2 : 0
|08.08.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|20-й тур
|1 : 1
|25.04.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|5-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|27.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|27.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|18.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Балтика» — «Крылья Советов». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.