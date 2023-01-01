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Балтика - Крылья Советов 19 Сентября прямая трансляция

19 Сентября 2023 года в 17:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
Балтика
Крылья Советов

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Крылья Советов, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
Россия Сергей Николаевич Игнашевич
Россия Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
27.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Крылья Советов2 : 1Балтика
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа C Крылья Советов2 : 3Балтика
15.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 42-й тур Балтика0 : 1Крылья Советов
02.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Крылья Советов0 : 0Балтика
11.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Балтика1 : 0Крылья Советов
16.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Крылья Советов3 : 0Балтика
29.03.2015 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Балтика0 : 2Крылья Советов
07.09.2014 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Крылья Советов2 : 0Балтика
08.08.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 20-й тур Балтика1 : 1Крылья Советов
25.04.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 5-й тур Крылья Советов0 : 0Балтика
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Балтика2 : 2
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 3 : 2Балтика
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C Балтика1 : 0
27.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Крылья Советов2 : 1Балтика
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Балтика0 : 1
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 2 : 2Крылья Советов
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Крылья Советов3 : 0
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C 3 : 1Крылья Советов
27.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Крылья Советов2 : 1Балтика
18.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 2 : 1Крылья Советов
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Балтика» — «Крылья Советов». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.

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