Янг Бойз - РБ Лейпциг 19 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ванкдорф (Берн, Швейцария), вместимость: 32000
19 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 1-й тур
Главный судья: Энеа Йорги (Эльбасан, Албания);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Янг Бойз - РБ Лейпциг, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ванкдорф (Берн, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Янг Бойз
Берн, Швейцария
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
|1
|вр
|Антони Расьоппи
|17
|зщ
|Сайди Джанко
|13
|зщ
|Мохамед Али
|23
|зщ
|Лорис Бенито
|19
|зщ
|Ноа Перссон
|39
|пз
|Дариан Малес
|30
|пз
|Сандро Лаупер
|77
|пз
|Жоэль Монтейру
|8
|пз
|Лукаш Лакомий
|9
|нп
|Седрик Иттен
|15
|нп
|Мешак Элиа
|21
|вр
|Янис Бласвих
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|3
|зщ
|Кристофер Ленц
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|44
|пз
|Кевин Кампль
|20
|пз
|Чави Симонс
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|9
|нп
|Юссуф Поульсен
|17
|нп
|Луа Опенда
Главные тренеры
|Рафаэль Вики
|Марко Розе
История личных встреч
|03.09.2023
|Швейцария - Суперлига
|6-й тур
|0 : 1
|29.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 0
|23.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
|13.08.2023
|Швейцария - Суперлига
|4-й тур
|1 : 1
|05.08.2023
|Швейцария - Суперлига
|3-й тур
|5 : 2
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 0
|03.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 3
|25.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|5 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|12.08.2023
|Суперкубок Германии 2023
|Финал
|0 : 3