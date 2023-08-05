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Янг Бойз - РБ Лейпциг 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ванкдорф (Берн, Швейцария), вместимость: 32000
19 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 1-й тур
Главный судья: Энеа Йорги (Эльбасан, Албания);
Янг Бойз
РБ Лейпциг

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Янг Бойз - РБ Лейпциг, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ванкдорф (Берн, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Янг Бойз
Берн, Швейцария
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1ШвейцарияврАнтони Расьоппи
17ГамбиязщСайди Джанко
13ГвинеязщМохамед Али
23ШвейцариязщЛорис Бенито
19ШвециязщНоа Перссон
39ШвейцарияпзДариан Малес
30ШвейцарияпзСандро Лаупер
77ПортугалияпзЖоэль Монтейру
8ПольшапзЛукаш Лакомий
9ШвейцариянпСедрик Иттен
15ДР КонгонпМешак Элиа
21ГерманияврЯнис Бласвих
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
2ФранциязщМохамед Симакан
23ФранциязщКастелло Люкеба
3ГерманиязщКристофер Ленц
24АвстрияпзКсавер Шлагер
44СловенияпзКевин Кампль
20НидерландыпзЧави Симонс
10ШвецияпзЭмиль Форсберг
9ДаниянпЮссуф Поульсен
17БельгиянпЛуа Опенда
Главные тренеры
ШвейцарияРафаэль Вики
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
03.09.2023Швейцария - Суперлига6-й тур0 : 1Янг Бойз
29.08.2023Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матчЯнг Бойз3 : 0
23.08.2023Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матч0 : 0Янг Бойз
13.08.2023Швейцария - Суперлига4-й тур1 : 1Янг Бойз
05.08.2023Швейцария - Суперлига3-й турЯнг Бойз5 : 2
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турРБ Лейпциг3 : 0
03.09.2023Германия - Бундеслига3-й тур0 : 3РБ Лейпциг
25.08.2023Германия - Бундеслига2-й турРБ Лейпциг5 : 1
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й тур3 : 2РБ Лейпциг
12.08.2023Суперкубок Германии 2023Финал0 : 3РБ Лейпциг

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