Шахтёр - Порту 19 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
19 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа H. 1-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Порту, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа H. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр
Украина
Порту
Порту, Португалия
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|26
|зщ
|Ефим Конопля
|32
|зщ
|Эдуард Козик
|44
|зщ
|Ярослав Ракицкий
|16
|зщ
|Ираклий Азаров
|6
|пз
|Тарас Степаненко
|11
|пз
|Александр Зубков
|10
|пз
|Георгий Судаков
|8
|нп
|Дмитрий Крыськив
|90
|нп
|Алексей Кащук
|14
|нп
|Даниил Сикан
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|2
|зщ
|Фабиу Кардозу
|3
|зщ
|Пепе
|18
|зщ
|Венделл
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|11
|пз
|Пепе
|9
|пз
|Мехди Тареми
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|29
|нп
|Антонио Мартинес
Главные тренеры
|Патрик ван Леуэн
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|10.12.2014
|Лига чемпионов
|Группа H. 6-й тур
|1 : 1
|30.09.2014
|Лига чемпионов
|Группа H. 2-й тур
|2 : 2
|23.11.2011
|Лига чемпионов
|Группа G. 5-й тур
|0 : 2
|13.09.2011
|Лига чемпионов
|Группа G. 1-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 4
|27.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 2
|20.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 3
|14.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|15.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|28.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 1
|14.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Шахтёр» — «Порту». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.