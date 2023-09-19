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Шахтёр - Порту 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
19 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа H. 1-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Шахтёр
Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Порту, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа H. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
Украина
Порту
Порту, Португалия
31УкраинаврДмитрий Ризнык
26УкраиназщЕфим Конопля
32УкраиназщЭдуард Козик
44УкраиназщЯрослав Ракицкий
16ГрузиязщИраклий Азаров
6УкраинапзТарас Степаненко
11УкраинапзАлександр Зубков
10УкраинапзГеоргий Судаков
8УкраинанпДмитрий Крыськив
90УкраинанпАлексей Кащук
14УкраинанпДаниил Сикан
99ПортугалияврДиогу Кошта
23ПортугалиязщЖоау Мариу
2ПортугалиязщФабиу Кардозу
3Португалиязщ Пепе
18Бразилиязщ Венделл
16ИспанияпзНико Гонсалес
6КанадапзСтефен Эуштакиу
11Бразилияпз Пепе
9ИранпзМехди Тареми
13БразилияпзВендерсон Галено
29ИспаниянпАнтонио Мартинес
Главные тренеры
НидерландыПатрик ван Леуэн
ПортугалияСержиу Консейсау
История личных встреч
10.12.2014Лига чемпионовГруппа H. 6-й турПорту1 : 1Шахтёр
30.09.2014Лига чемпионовГруппа H. 2-й турШахтёр2 : 2Порту
23.11.2011Лига чемпионовГруппа G. 5-й турШахтёр0 : 2Порту
13.09.2011Лига чемпионовГруппа G. 1-й турПорту2 : 1Шахтёр
16.09.2023Украина - Премьер-лига7-й турШахтёр1 : 0
02.09.2023Украина - Премьер-лига6-й тур1 : 4Шахтёр
27.08.2023Украина - Премьер-лига5-й тур0 : 2Шахтёр
20.08.2023Украина - Премьер-лига4-й тур3 : 3Шахтёр
14.08.2023Украина - Премьер-лига3-й турШахтёр2 : 1
15.09.2023Португалия - Примейра5-й тур0 : 1Порту
03.09.2023Португалия - Примейра4-й турПорту1 : 1
28.08.2023Португалия - Примейра3-й тур1 : 2Порту
20.08.2023Португалия - Примейра2-й турПорту2 : 1
14.08.2023Португалия - Примейра1-й тур1 : 2Порту
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Шахтёр» — «Порту». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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