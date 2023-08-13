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Барселона - Антверпен 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
19 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа H. 1-й тур
Главный судья: Раду Петреску (Бухарест, Румыния);
Барселона
Антверпен

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Антверпен, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа H. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Антверпен
Антверпен, Бельгия
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
2ПортугалиязщЖоау Канселу
23ФранциязщЖюль Кунде
15ДаниязщАндреас Кристенсен
3ИспаниязщАлекс Бальде
22ГерманияпзИлкай Гюндоган
21НидерландыпзФренки де Йонг
6Испанияпз Гави
27ИспаниянпЛамин Ямал
9ПольшанпРоберт Левандовски
14ПортугалиянпЖоау Феликс
1ФранцияврЖан Бутез
34БельгиязщЙелле Батай
33БельгиязщЗено Ван Ден Бос
44ФранциязщСумола Кулибали
2БельгиязщРичи Де Лат
27БельгияпзМандела Кейта
24НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
48БельгияпзАртур Вермерен
11АлбаниянпАрбнор Муя
18НидерландынпВинсент Янссен
10БельгиянпМишель Баликвиша
Главные тренеры
ИспанияХавьер Эрнандес
НидерландыМарк ван Боммел
История личных встреч
16.09.2023Испания - Примера5-й турБарселона5 : 0
03.09.2023Испания - Примера4-й тур1 : 2Барселона
27.08.2023Испания - Примера3-й тур3 : 4Барселона
20.08.2023Испания - Примера2-й турБарселона2 : 0
13.08.2023Испания - Примера1-й тур0 : 0Барселона
15.09.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 7-й тур0 : 3Антверпен
03.09.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 6-й тур2 : 2Антверпен
30.08.2023Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матч1 : 2Антверпен
22.08.2023Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матчАнтверпен1 : 0
18.08.2023Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 4-й тур1 : 1Антверпен
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Антверпен». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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