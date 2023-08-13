Барселона - Антверпен 19 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
19 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа H. 1-й тур
Главный судья: Раду Петреску (Бухарест, Румыния);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Антверпен, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа H. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Антверпен
Антверпен, Бельгия
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|22
|пз
|Илкай Гюндоган
|21
|пз
|Френки де Йонг
|6
|пз
|Гави
|27
|нп
|Ламин Ямал
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|14
|нп
|Жоау Феликс
|1
|вр
|Жан Бутез
|34
|зщ
|Йелле Батай
|33
|зщ
|Зено Ван Ден Бос
|44
|зщ
|Сумола Кулибали
|2
|зщ
|Ричи Де Лат
|27
|пз
|Мандела Кейта
|24
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|48
|пз
|Артур Вермерен
|11
|нп
|Арбнор Муя
|18
|нп
|Винсент Янссен
|10
|нп
|Мишель Баликвиша
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Марк ван Боммел
История личных встреч
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|5 : 0
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 4
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|15.09.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 7-й тур
|0 : 3
|03.09.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 6-й тур
|2 : 2
|30.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 2
|22.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|18.08.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 4-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Барселона» — «Антверпен». Это соперники по группе H. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.