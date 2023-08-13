Фейеноорд - Селтик 19 Сентября прямая трансляция
Стадион: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
19 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа E. 1-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Селтик, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Селтик
Глазго, Шотландия
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|4
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|18
|зщ
|Гернот Траунер
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|5
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|20
|пз
|Матс Виффер
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|19
|пз
|Янкуба Минте
|10
|пз
|Калвин Стенгс
|17
|пз
|Лука Иванушец
|14
|нп
|Игор Пайшао
|1
|вр
|Джо Харт
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
|4
|зщ
|Густаф Лагербильке
|5
|зщ
|Лиам Скэйлз
|3
|зщ
|Грег Тейлор
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|14
|пз
|Дэвид Тернбулл
|11
|нп
|Лиэль Абада
|8
|нп
|Киого Фурухаси
|38
|нп
|Дайдзэн Маэда
Главные тренеры
|Арне Слот
|Брендан Роджерс
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|6 : 1
|03.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 5
|27.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|6 : 1
|20.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 2
|13.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 5-й тур
|3 : 0
|03.09.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|0 : 1
|26.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 3-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|Шотландия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|13.08.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 2-й тур
|1 : 3