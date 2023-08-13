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Фейеноорд - Селтик 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
19 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа E. 1-й тур
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина);
Фейеноорд
Селтик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Селтик, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Селтик
Глазго, Шотландия
22ГерманияврТимон Велленройтер
4НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
18АвстриязщГернот Траунер
33СловакиязщДавид Ганцко
5НидерландызщКвилиндсхи Хартман
20НидерландыпзМатс Виффер
8НидерландыпзКвинтен Тимбер
19ГамбияпзЯнкуба Минте
10НидерландыпзКалвин Стенгс
17ХорватияпзЛука Иванушец
14БразилиянпИгор Пайшао
1АнглияврДжо Харт
2КанадазщАлистер Джонстон
4ШвециязщГустаф Лагербильке
5ИрландиязщЛиам Скэйлз
3ШотландиязщГрег Тейлор
33АнглияпзМэттью О'Райли
42ШотландияпзКаллум Макгрегор
14ШотландияпзДэвид Тернбулл
11ИзраильнпЛиэль Абада
8ЯпониянпКиого Фурухаси
38ЯпониянпДайдзэн Маэда
Главные тренеры
НидерландыАрне Слот
Северная ИрландияБрендан Роджерс
Северная ИрландияБрендан Роджерс
История личных встреч
16.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 5-й турФейеноорд6 : 1
03.09.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 4-й тур1 : 5Фейеноорд
27.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турФейеноорд6 : 1
20.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й тур2 : 2Фейеноорд
13.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 1-й турФейеноорд0 : 0
16.09.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 5-й турСелтик3 : 0
03.09.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 4-й тур0 : 1Селтик
26.08.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 3-й турСелтик0 : 0
20.08.2023Шотландия - Кубок лиги1/8 финала1 : 0Селтик
13.08.2023Шотландия - Премьер-лигаПремьер-лига. 2-й тур1 : 3Селтик

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