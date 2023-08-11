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Манчестер Сити - Црвена Звезда 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
19 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 1-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Манчестер Сити
Црвена Звезда

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Црвена Звезда, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Црвена Звезда
Белград, Сербия
31Бразилиявр Эдерсон
2АнглиязщКайл Уолкер
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
3ПортугалиязщРубен Диаш
24ХорватиязщЙошко Гвардиол
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
20ПортугалияпзБернарду Силва
47АнглияпзФил Фоден
19АргентинапзХулиан Альварес
11БельгияпзЖереми Доку
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
18ИзраильврОмри Глазер
33СербиязщСрджан Мияйлович
15АвстриязщАлександар Драгович
23СербиязщМилан Родич
30ГанапзОсман Букари
17ФранцияпзЖан-Филипп Крассо
6Новая ЗеландияпзМарко Стаменич
20ЗамбияпзКингз Кангва
80СербияпзСтефан Митрович
37СербиянпВладимир Лучич
14НигериянпПитер Олайинка
Главные тренеры
ИспанияХосеп Гвардиола
История личных встреч
16.09.2023Англия - Премьер-лига5-й тур1 : 3Манчестер Сити
02.09.2023Англия - Премьер-лига4-й турМанчестер Сити5 : 1
27.08.2023Англия - Премьер-лига3-й тур1 : 2Манчестер Сити
19.08.2023Англия - Премьер-лига2-й турМанчестер Сити1 : 0
16.08.2023Суперкубок УЕФА - 2023ФиналМанчестер Сити1 : 1 5 : 4
16.09.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 7-й тур2 : 1Црвена Звезда
02.09.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 6-й турЦрвена Звезда2 : 1
26.08.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 5-й тур3 : 2Црвена Звезда
19.08.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 4-й турЦрвена Звезда3 : 0
11.08.2023Сербия - СуперлигаСуперлига. 3-й тур1 : 4Црвена Звезда
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда». Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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