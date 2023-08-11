Манчестер Сити - Црвена Звезда 19 Сентября прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
19 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 1-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Црвена Звезда, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Црвена Звезда
Белград, Сербия
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|47
|пз
|Фил Фоден
|19
|пз
|Хулиан Альварес
|11
|пз
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|18
|вр
|Омри Глазер
|33
|зщ
|Срджан Мияйлович
|15
|зщ
|Александар Драгович
|23
|зщ
|Милан Родич
|30
|пз
|Осман Букари
|17
|пз
|Жан-Филипп Крассо
|6
|пз
|Марко Стаменич
|20
|пз
|Кингз Кангва
|80
|пз
|Стефан Митрович
|37
|нп
|Владимир Лучич
|14
|нп
|Питер Олайинка
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|5 : 1
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|16.08.2023
|Суперкубок УЕФА - 2023
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|16.09.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 7-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 6-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 5-й тур
|3 : 2
|19.08.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 4-й тур
|3 : 0
|11.08.2023
|Сербия - Суперлига
|Суперлига. 3-й тур
|1 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда». Это соперники по группе G. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.