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Лацио - Атлетико М 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
19 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа E. 1-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Лацио
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Атлетико М, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим, Италия
Атлетико М
Мадрид, Испания
94ИталияврИван Проведель
77ЧерногориязщАдам Марушич
15ИталиязщНиколо Казале
13ИталиязщАлессио Романьоли
23АлбаниязщЭльсеид Хюсай
6ЯпонияпзДаити Камада
32ИталияпзДанило Катальди
10ИспанияпзЛуис Альберто
7БразилиянпФелипе Андерсон
17ИталиянпЧиро Иммобиле
20ИталиянпМаттиа Дзакканьи
13СловенияврЯн Облак
15ЧерногориязщСтефан Савич
20БельгиязщАксель Витсель
22ИспаниязщМарио Эрмосо
16АргентинапзНауэль Молина
14ИспанияпзМаркос Льоренте
24ИспанияпзПабло Барриос
8ИспанияпзСауль Ньигес
25ИспанияпзРодриго Рикельме
19ИспаниянпАльваро Мората
7ФранциянпАнтуан Гризманн
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
24.02.2012Лига Европы1/16 финала. 2-й матчАтлетико М1 : 0Лацио
16.02.2012Лига Европы1/16 финала. 1-й матчЛацио1 : 3Атлетико М
16.09.2023Италия - Серия А4-й тур3 : 1Лацио
02.09.2023Италия - Серия А3-й тур1 : 2Лацио
27.08.2023Италия - Серия А2-й турЛацио0 : 1
20.08.2023Италия - Серия А1-й тур2 : 1Лацио
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи2 : 1Лацио
16.09.2023Испания - Примера5-й тур3 : 0Атлетико М
28.08.2023Испания - Примера3-й тур0 : 7Атлетико М
20.08.2023Испания - Примера2-й тур0 : 0Атлетико М
14.08.2023Испания - Примера1-й турАтлетико М3 : 1
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи1 : 1Атлетико М

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