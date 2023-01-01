Лацио - Атлетико М 19 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
19 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа E. 1-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Атлетико М, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим, Италия
Атлетико М
Мадрид, Испания
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|15
|зщ
|Николо Казале
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|23
|зщ
|Эльсеид Хюсай
|6
|пз
|Даити Камада
|32
|пз
|Данило Катальди
|10
|пз
|Луис Альберто
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|20
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|13
|вр
|Ян Облак
|15
|зщ
|Стефан Савич
|20
|зщ
|Аксель Витсель
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|пз
|Науэль Молина
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|24
|пз
|Пабло Барриос
|8
|пз
|Сауль Ньигес
|25
|пз
|Родриго Рикельме
|19
|нп
|Альваро Мората
|7
|нп
|Антуан Гризманн
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Диего Симеоне
История личных встреч
|24.02.2012
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 0
|16.02.2012
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 3
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 1
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|28.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 7
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|14.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|3 : 1
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1