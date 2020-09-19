ПСЖ - Боруссия Д 19 Сентября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
19 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа F. 1-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Боруссия Д, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|4
|пз
|Мануэль Угарте
|17
|пз
|Витинья
|10
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
|1
|вр
|Грегор Кобель
|17
|зщ
|Мариус Вольф
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|23
|пз
|Эмре Джан
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|9
|нп
|Себастьен Аллер
|27
|нп
|Карим Адейеми
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Эдин Терзич
История личных встреч
|11.03.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|18.02.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|04.11.2010
|Лига Европы
|Группа J. 4-й тур
|0 : 0
|21.10.2010
|Лига Европы
|Группа J. 3-й тур
|1 : 1
|15.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 4
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|19.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 4
|01.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 2
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 6
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Боруссия» (Дортмунд). Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.