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ПСЖ - Боруссия Д 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
19 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа F. 1-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
ПСЖ
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Боруссия Д, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа F. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
99ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2МароккозщАшраф Хакими
5Бразилиязщ Маркиньос
37СловакиязщМилан Шкриньяр
21ФранциязщЛукас Эрнандес
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
4УругвайпзМануэль Угарте
17Португалияпз Витинья
10ФранциянпУсман Дембеле
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
7ФранциянпКилиан Мбаппе
1ШвейцарияврГрегор Кобель
17ГерманиязщМариус Вольф
15ГерманиязщМатс Хуммельс
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
19ГерманияпзЮлиан Брандт
23ГерманияпзЭмре Джан
20АвстрияпзМарсель Забитцер
21НидерландынпДониэлл Мален
9Кот-д'ИвуарнпСебастьен Аллер
27ГерманиянпКарим Адейеми
Главные тренеры
ИспанияЛуис Энрике
ГерманияЭдин Терзич
История личных встреч
11.03.2020Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчПСЖ2 : 0Боруссия Д
18.02.2020Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчБоруссия Д2 : 1ПСЖ
04.11.2010Лига ЕвропыГруппа J. 4-й турПСЖ0 : 0Боруссия Д
21.10.2010Лига ЕвропыГруппа J. 3-й турБоруссия Д1 : 1ПСЖ
15.09.2023Франция - Лига 15-й турПСЖ2 : 3
03.09.2023Франция - Лига 14-й тур1 : 4ПСЖ
26.08.2023Франция - Лига 13-й турПСЖ3 : 1
19.08.2023Франция - Лига 12-й тур1 : 1ПСЖ
12.08.2023Франция - Лига 11-й турПСЖ0 : 0
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й тур2 : 4Боруссия Д
01.09.2023Германия - Бундеслига3-й турБоруссия Д2 : 2
26.08.2023Германия - Бундеслига2-й тур1 : 1Боруссия Д
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турБоруссия Д1 : 0
12.08.2023Кубок Германии1-й раунд1 : 6Боруссия Д
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Боруссия» (Дортмунд). Это соперники по группе F. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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