Шеффилд Уэнсдей - Мидлсбро 19 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39812
19 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Мидлсбро, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
|24.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|3 : 1
|29.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 1
|22.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 2
|28.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 4
|26.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|0 : 1
|19.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 2
|30.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 0
|23.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 2
|08.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 0
|28.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 0
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 4 : 5
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 3
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|4 : 2
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1