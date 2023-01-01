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Шеффилд Уэнсдей - Мидлсбро 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39812
19 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Мидлсбро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Мидлсбро, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
24.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турМидлсбро3 : 1Шеффилд Уэнсдей
29.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турШеффилд Уэнсдей2 : 1Мидлсбро
22.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турШеффилд Уэнсдей1 : 2Мидлсбро
28.09.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турМидлсбро1 : 4Шеффилд Уэнсдей
26.12.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турМидлсбро0 : 1Шеффилд Уэнсдей
19.10.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турШеффилд Уэнсдей1 : 2Мидлсбро
30.01.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турМидлсбро0 : 0Шеффилд Уэнсдей
23.12.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турШеффилд Уэнсдей1 : 2Мидлсбро
08.01.2017Кубок Англии1/32 финалаМидлсбро3 : 0Шеффилд Уэнсдей
28.12.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турМидлсбро1 : 0Шеффилд Уэнсдей
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турШеффилд Уэнсдей0 : 1
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур0 : 0Шеффилд Уэнсдей
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундШеффилд Уэнсдей1 : 1 4 : 5
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур2 : 1Шеффилд Уэнсдей
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турШеффилд Уэнсдей0 : 1
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур2 : 1Мидлсбро
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турМидлсбро0 : 2
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд1 : 3Мидлсбро
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур4 : 2Мидлсбро
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турМидлсбро1 : 1

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