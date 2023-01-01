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Саутгемптон - Ипсвич Таун 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
19 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур
Саутгемптон
Ипсвич Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Ипсвич Таун, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
АнглияКиран Маккенна
АнглияКиран Маккенна
История личных встреч
14.01.2015Кубок Англии1/32 финалаИпсвич Таун0 : 1Саутгемптон
04.01.2015Кубок Англии1/32 финалаСаутгемптон1 : 1Ипсвич Таун
15.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турСаутгемптон1 : 4
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур5 : 0Саутгемптон
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турСаутгемптон2 : 1
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур1 : 2Саутгемптон
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турСаутгемптон4 : 4
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур0 : 1Ипсвич Таун
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турИпсвич Таун3 : 2
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд2 : 2 1 : 3Ипсвич Таун
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турИпсвич Таун3 : 4
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур0 : 1Ипсвич Таун

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