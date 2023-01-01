Саутгемптон - Ипсвич Таун 19 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
19 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Ипсвич Таун, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
|Киран Маккенна
|Киран Маккенна
История личных встреч
|14.01.2015
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 1
|04.01.2015
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 1
|15.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 4
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|5 : 0
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|4 : 4
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 2 1 : 3
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|3 : 4
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 1