Бристоль Сити - Плимут Аргайл 19 Сентября прямая трансляция
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
19 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Плимут Аргайл, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
|Найджел Пирсон
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
История личных встреч
|14.08.2018
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 1
|08.08.2017
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|5 : 0
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|25.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 0
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 4
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 2