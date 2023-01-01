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Бристоль Сити - Плимут Аргайл 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
19 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур
Бристоль Сити
Плимут Аргайл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Плимут Аргайл, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
АнглияНайджел Пирсон
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
14.08.2018Англия - Кубок лиги1-й раундБристоль Сити0 : 1Плимут Аргайл
08.08.2017Англия - Кубок лиги1-й раундБристоль Сити5 : 0Плимут Аргайл
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турБристоль Сити0 : 0
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур1 : 2Бристоль Сити
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундБристоль Сити0 : 1
25.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур1 : 1Бристоль Сити
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турБристоль Сити0 : 2
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур2 : 1Плимут Аргайл
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турПлимут Аргайл3 : 0
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундПлимут Аргайл2 : 4
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур2 : 1Плимут Аргайл
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турПлимут Аргайл1 : 2

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