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Престон Норт Энд - Бирмингем Сити 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
19 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур
Престон Норт Энд
Бирмингем Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Бирмингем Сити, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Бирмингем Сити
Бирмингем
История личных встреч
21.01.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 28-й турБирмингем Сити1 : 2Престон Норт Энд
03.09.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турПрестон Норт Энд0 : 1Бирмингем Сити
15.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турПрестон Норт Энд1 : 1Бирмингем Сити
25.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турБирмингем Сити0 : 0Престон Норт Энд
20.01.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турБирмингем Сити0 : 1Престон Норт Энд
31.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турПрестон Норт Энд1 : 2Бирмингем Сити
18.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турПрестон Норт Энд2 : 0Бирмингем Сити
21.09.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турБирмингем Сити0 : 1Престон Норт Энд
16.03.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турПрестон Норт Энд1 : 0Бирмингем Сити
01.12.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турБирмингем Сити3 : 0Престон Норт Энд
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турПрестон Норт Энд2 : 1
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур0 : 2Престон Норт Энд
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турПрестон Норт Энд2 : 1
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур0 : 1Престон Норт Энд
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турПрестон Норт Энд2 : 1
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур2 : 0Бирмингем Сити
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турБирмингем Сити1 : 1
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундБирмингем Сити1 : 3
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турБирмингем Сити2 : 1
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур0 : 2Бирмингем Сити

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