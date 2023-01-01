Престон Норт Энд - Бирмингем Сити 19 Сентября прямая трансляция
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
19 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Бирмингем Сити, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Бирмингем Сити
Бирмингем
История личных встреч
|21.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|1 : 2
|03.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 1
|15.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 1
|25.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|0 : 0
|20.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|0 : 1
|31.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 2
|18.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|2 : 0
|21.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|0 : 1
|16.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|1 : 0
|01.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|3 : 0
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 2
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 3
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 2