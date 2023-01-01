Куинз Парк Рейнджерс - Суонси Сити 19 Сентября прямая трансляция
Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
19 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Суонси Сити, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Суонси Сити
Суонси
История личных встреч
|21.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|1 : 1
|03.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 0
|07.05.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 1
|25.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 0
|20.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|0 : 1
|26.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|0 : 2
|11.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|0 : 0
|05.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|5 : 1
|21.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 3
|13.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|4 : 0
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 2
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 1
|16.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 3
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1