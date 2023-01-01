Кардифф Сити - Ковентри Сити 19 Сентября прямая трансляция
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
19 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Ковентри Сити, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
|Марк Робинс
История личных встреч
|29.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|0 : 0
|15.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 1
|15.02.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 0
|15.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|1 : 0
|13.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|3 : 1
|25.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|1 : 0
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 3
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 1
|15.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 3
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 0