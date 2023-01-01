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Кардифф Сити - Ковентри Сити 19 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
19 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур
Кардифф Сити
Ковентри Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Ковентри Сити, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
АнглияМарк Робинс
История личных встреч
29.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турКовентри Сити0 : 0Кардифф Сити
15.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турКардифф Сити0 : 1Ковентри Сити
15.02.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турКардифф Сити2 : 0Ковентри Сити
15.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турКовентри Сити1 : 0Кардифф Сити
13.02.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турКардифф Сити3 : 1Ковентри Сити
25.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турКовентри Сити1 : 0Кардифф Сити
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турКардифф Сити2 : 0
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур3 : 2Кардифф Сити
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд1 : 3Кардифф Сити
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турКардифф Сити2 : 1
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур2 : 1Кардифф Сити
15.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур1 : 1Ковентри Сити
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турКовентри Сити3 : 3
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турКовентри Сити0 : 0
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур1 : 1Ковентри Сити
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турКовентри Сити3 : 0

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