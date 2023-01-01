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Шахтёр U19 - Порту U19 19 Сентября прямая трансляция

19 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа H. 1-й тур
Шахтёр U19
Порту U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр U19 - Порту U19, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа H. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр U19
Украина
Порту U19
Порту, Португалия
История личных встреч
10.12.2014Юношеская лига УЕФАГруппа H. 6-й турПорту U191 : 1Шахтёр U19
30.09.2014Юношеская лига УЕФАГруппа H. 2-й турШахтёр U191 : 1Порту U19
08.02.2023Юношеская лига УЕФАПлей-офф1 : 0Шахтёр U19
02.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 6-й турШахтёр U190 : 0
25.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 5-й тур0 : 1Шахтёр U19
11.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 4-й турШахтёр U190 : 3
05.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 3-й тур6 : 1Шахтёр U19
01.03.2023Юношеская лига УЕФА1/8 финала1 : 1 6 : 5Порту U19
08.02.2023Юношеская лига УЕФАПлей-офф0 : 1Порту U19
01.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа B. 6-й турПорту U191 : 2
26.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа B. 5-й тур1 : 2Порту U19
12.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа B. 4-й тур1 : 3Порту U19

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