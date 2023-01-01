Шахтёр U19 - Порту U19 19 Сентября прямая трансляция
19 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа H. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр U19 - Порту U19, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа H. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр U19
Украина
Порту U19
Порту, Португалия
История личных встреч
|10.12.2014
|Юношеская лига УЕФА
|Группа H. 6-й тур
|1 : 1
|30.09.2014
|Юношеская лига УЕФА
|Группа H. 2-й тур
|1 : 1
|08.02.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Плей-офф
|1 : 0
|02.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 6-й тур
|0 : 0
|25.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 5-й тур
|0 : 1
|11.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 4-й тур
|0 : 3
|05.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 3-й тур
|6 : 1
|01.03.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/8 финала
|1 : 1 6 : 5
|08.02.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Плей-офф
|0 : 1
|01.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа B. 6-й тур
|1 : 2
|26.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа B. 5-й тур
|1 : 2
|12.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа B. 4-й тур
|1 : 3