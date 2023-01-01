Милан U19 - Ньюкасл Юнайтед U19 19 Сентября прямая трансляция
19 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа F. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан U19 - Ньюкасл Юнайтед U19, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа F. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан U19
Милан, Италия
Ньюкасл Юнайтед U19
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
История личных встреч
|21.04.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/2 финала
|3 : 1
|14.03.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/4 финала
|2 : 0
|28.02.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/8 финала
|1 : 0
|02.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа E. 6-й тур
|2 : 1
|25.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа E. 5-й тур
|1 : 2