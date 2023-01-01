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Милан U19 - Ньюкасл Юнайтед U19 19 Сентября прямая трансляция

19 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа F. 1-й тур
Милан U19
Ньюкасл Юнайтед U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан U19 - Ньюкасл Юнайтед U19, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа F. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан U19
Милан, Италия
Ньюкасл Юнайтед U19
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
История личных встреч
21.04.2023Юношеская лига УЕФА1/2 финала3 : 1Милан U19
14.03.2023Юношеская лига УЕФА1/4 финалаМилан U192 : 0
28.02.2023Юношеская лига УЕФА1/8 финалаМилан U191 : 0
02.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа E. 6-й турМилан U192 : 1
25.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа E. 5-й тур1 : 2Милан U19

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