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Барселона U19 - Антверпен U19 19 Сентября прямая трансляция

19 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа H. 1-й тур
Барселона U19
Антверпен U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона U19 - Антверпен U19, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа H. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона U19
Барселона, Испания
Антверпен U19
Антверпен, Бельгия
История личных встреч
01.03.2023Юношеская лига УЕФА1/8 финалаБарселона U190 : 3
01.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа C. 6-й тур1 : 1Барселона U19
26.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа C. 5-й турБарселона U193 : 2
12.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа C. 4-й турБарселона U192 : 0
04.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа C. 3-й тур1 : 6Барселона U19

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