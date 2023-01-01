Барселона U19 - Антверпен U19 19 Сентября прямая трансляция
19 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа H. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона U19 - Антверпен U19, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа H. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона U19
Барселона, Испания
Антверпен U19
Антверпен, Бельгия
История личных встреч
|01.03.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/8 финала
|0 : 3
|01.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа C. 6-й тур
|1 : 1
|26.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа C. 5-й тур
|3 : 2
|12.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа C. 4-й тур
|2 : 0
|04.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа C. 3-й тур
|1 : 6