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Лацио U19 - Атлетико М U19 19 Сентября прямая трансляция

19 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа E. 1-й тур
Лацио U19
Атлетико М U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио U19 - Атлетико М U19, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа E. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио U19
Рим, Италия
Атлетико М U19
Мадрид, Испания
История личных встреч
14.03.2023Юношеская лига УЕФА1/4 финала2 : 0Атлетико М U19
01.03.2023Юношеская лига УЕФА1/8 финалаАтлетико М U194 : 1
01.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа B. 6-й тур1 : 2Атлетико М U19
26.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа B. 5-й турАтлетико М U194 : 0
12.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа B. 4-й турАтлетико М U191 : 2

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