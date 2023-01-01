Янг Бойз U19 - РБ Лейпциг U19 19 Сентября прямая трансляция
19 Сентября 2023 года в 15:30 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа G. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Янг Бойз U19 - РБ Лейпциг U19, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа G. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Янг Бойз U19
Берн, Швейцария
РБ Лейпциг U19
Лейпциг, Германия
История личных встреч
|07.02.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Плей-офф
|2 : 3
|02.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|2-й раунд. 2-й матч
|0 : 3
|26.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|2-й раунд. 1-й матч
|0 : 3
|05.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|1-й раунд. 2-й матч
|2 : 2
|14.09.2022
|Юношеская лига УЕФА
|1-й раунд. 1-й матч
|3 : 0
|02.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 6-й тур
|0 : 0
|25.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 5-й тур
|2 : 3
|11.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 4-й тур
|0 : 2
|05.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 3-й тур
|1 : 2
|14.09.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа F. 2-й тур
|1 : 1