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Янг Бойз U19 - РБ Лейпциг U19 19 Сентября прямая трансляция

19 Сентября 2023 года в 15:30 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа G. 1-й тур
Янг Бойз U19
РБ Лейпциг U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Янг Бойз U19 - РБ Лейпциг U19, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа G. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Янг Бойз U19
Берн, Швейцария
РБ Лейпциг U19
Лейпциг, Германия
История личных встреч
07.02.2023Юношеская лига УЕФАПлей-оффЯнг Бойз U192 : 3
02.11.2022Юношеская лига УЕФА2-й раунд. 2-й матч0 : 3Янг Бойз U19
26.10.2022Юношеская лига УЕФА2-й раунд. 1-й матчЯнг Бойз U190 : 3
05.10.2022Юношеская лига УЕФА1-й раунд. 2-й матч2 : 2Янг Бойз U19
14.09.2022Юношеская лига УЕФА1-й раунд. 1-й матчЯнг Бойз U193 : 0
02.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 6-й тур0 : 0РБ Лейпциг U19
25.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 5-й турРБ Лейпциг U192 : 3
11.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 4-й тур0 : 2РБ Лейпциг U19
05.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 3-й турРБ Лейпциг U191 : 2
14.09.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 2-й тур1 : 1РБ Лейпциг U19

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