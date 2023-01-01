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Фейеноорд U19 - Селтик U19 19 Сентября прямая трансляция

19 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа E. 1-й тур
Фейеноорд U19
Селтик U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд U19 - Селтик U19, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа E. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд U19
Роттердам, Нидерланды
Селтик U19
Глазго, Шотландия
История личных встреч
21.02.2018Юношеская лига УЕФА1/8 финала5 : 2Фейеноорд U19
06.02.2018Юношеская лига УЕФАСтыковые матчи2 : 3Фейеноорд U19
06.12.2017Юношеская лига УЕФАГруппа F. 6-й турФейеноорд U194 : 3
21.11.2017Юношеская лига УЕФАГруппа F. 5-й тур0 : 0Фейеноорд U19
01.11.2017Юношеская лига УЕФАГруппа F. 4-й тур1 : 1Фейеноорд U19
02.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 6-й тур4 : 1
25.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 5-й тур0 : 1
11.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 4-й тур0 : 2
05.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 3-й тур1 : 2
14.09.2022Юношеская лига УЕФАГруппа F. 2-й тур2 : 1

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