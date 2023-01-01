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ПСЖ U19 - Боруссия Д U19 19 Сентября прямая трансляция

19 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа F. 1-й тур
ПСЖ U19
Боруссия Д U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ U19 - Боруссия Д U19, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа F. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ U19
Париж, Франция
Боруссия Д U19
Дортмунд, Германия
История личных встреч
28.02.2023Юношеская лига УЕФА1/8 финалаБоруссия Д U191 : 1 5 : 4ПСЖ U19
28.02.2023Юношеская лига УЕФА1/8 финалаБоруссия Д U191 : 1 5 : 4ПСЖ U19
02.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа H. 6-й тур4 : 4ПСЖ U19
25.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа H. 5-й турПСЖ U193 : 1
11.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа H. 4-й турПСЖ U192 : 3
05.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа H. 3-й тур0 : 1ПСЖ U19
15.03.2023Юношеская лига УЕФА1/4 финалаБоруссия Д U191 : 1 8 : 9
28.02.2023Юношеская лига УЕФА1/8 финалаБоруссия Д U191 : 1 5 : 4ПСЖ U19
07.02.2023Юношеская лига УЕФАПлей-офф1 : 2Боруссия Д U19
02.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 6-й тур0 : 1Боруссия Д U19
25.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 5-й турБоруссия Д U193 : 3

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