ПСЖ U19 - Боруссия Д U19 19 Сентября прямая трансляция
19 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа F. 1-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ U19 - Боруссия Д U19, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа F. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ U19
Париж, Франция
Боруссия Д U19
Дортмунд, Германия
История личных встреч
|28.02.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|28.02.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|02.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа H. 6-й тур
|4 : 4
|25.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа H. 5-й тур
|3 : 1
|11.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа H. 4-й тур
|2 : 3
|05.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа H. 3-й тур
|0 : 1
|15.03.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/4 финала
|1 : 1 8 : 9
|28.02.2023
|Юношеская лига УЕФА
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|07.02.2023
|Юношеская лига УЕФА
|Плей-офф
|1 : 2
|02.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа G. 6-й тур
|0 : 1
|25.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа G. 5-й тур
|3 : 3