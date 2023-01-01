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Манчестер Сити U19 - Црвена Звезда U19 19 Сентября прямая трансляция

19 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа G. 1-й тур
Манчестер Сити U19
Црвена Звезда U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити U19 - Црвена Звезда U19, которое состоится 19 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа G. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити U19
Манчестер, Англия
Црвена Звезда U19
Белград, Сербия
История личных встреч
28.02.2023Юношеская лига УЕФА1/8 финала2 : 1Манчестер Сити U19
02.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 6-й турМанчестер Сити U191 : 0
25.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 5-й тур3 : 3Манчестер Сити U19
11.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 4-й тур1 : 3Манчестер Сити U19
05.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 3-й турМанчестер Сити U191 : 1
01.11.2022Юношеская лига УЕФА2-й раунд. 2-й матчЦрвена Звезда U191 : 1 3 : 4
25.10.2022Юношеская лига УЕФА2-й раунд. 1-й матч2 : 2Црвена Звезда U19
05.10.2022Юношеская лига УЕФА1-й раунд. 2-й матч1 : 2Црвена Звезда U19
14.09.2022Юношеская лига УЕФА1-й раунд. 1-й матчЦрвена Звезда U191 : 0
04.03.2020Юношеская лига УЕФА1/8 финалаЦрвена Звезда U190 : 3

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