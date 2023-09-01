Урал - Локомотив М 20 Сентября прямая трансляция
20 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Локомотив М, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|12.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|06.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|01.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 4
|04.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|0 : 1
|20.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 0
|19.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|1 : 1
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|0 : 1
|11.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|4 : 0
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|27.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Урал» — «Локомотив». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.