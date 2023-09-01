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Урал - Локомотив М 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2023 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Урал
Локомотив М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Локомотив М, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа B Локомотив М2 : 1Урал
12.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Локомотив М2 : 1Урал
06.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Урал2 : 2Локомотив М
01.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Локомотив М2 : 4Урал
04.12.2021 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Локомотив М0 : 1Урал
20.09.2021 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Урал0 : 0Локомотив М
16.05.2021 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Локомотив М1 : 0Урал
19.08.2020 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Урал1 : 1Локомотив М
22.07.2020 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Урал0 : 1Локомотив М
11.08.2019 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Локомотив М4 : 0Урал
17.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Урал0 : 0
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Урал0 : 1
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B 2 : 1Урал
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 4 : 0Урал
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 0 : 1Урал
17.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Локомотив М0 : 2
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Локомотив М3 : 2
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B 2 : 1Локомотив М
27.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 0 : 1Локомотив М
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Локомотив М
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Урал» — «Локомотив». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

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