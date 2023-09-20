Ахмат - Зенит 20 Сентября прямая трансляция
20 Сентября 2023 года в 17:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Зенит, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 0
|05.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|06.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|09.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 2
|11.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|3 : 1
|13.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|4 : 0
|21.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|2 : 2
|11.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|1 : 1
|04.03.2020
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 2 ДВ
|17.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|07.09.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Ахмат» — «Зенит». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.