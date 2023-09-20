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Ахмат - Зенит 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2023 года в 17:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
Ахмат
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Зенит, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа C Зенит2 : 0Ахмат
05.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Зенит1 : 2Ахмат
06.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Ахмат0 : 0Зенит
09.04.2022 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Ахмат0 : 2Зенит
11.09.2021 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Зенит3 : 1Ахмат
13.03.2021 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Зенит4 : 0Ахмат
21.11.2020 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Ахмат2 : 2Зенит
11.07.2020 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Ахмат1 : 1Зенит
04.03.2020 Кубок России 1/4 финала Ахмат1 : 2 ДВЗенит
17.08.2019 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Зенит0 : 0Ахмат
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Ахмат1 : 1
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 0 : 1Ахмат
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C Ахмат3 : 1
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 0 : 0Ахмат
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Ахмат4 : 0
17.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 0 : 3Зенит
07.09.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Зенит
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа C 1 : 0Зенит
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Зенит4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Ахмат» — «Зенит». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.

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