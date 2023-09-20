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Рубин - Ростов 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2023 года в 17:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
РубинРостов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Ростов, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Ростов3 : 0Рубин
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа B Ростов1 : 0Рубин
14.03.2022 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Рубин1 : 2Ростов
07.11.2021 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Ростов5 : 1Рубин
10.04.2021 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Ростов0 : 1Рубин
22.11.2020 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Рубин0 : 2Ростов
16.07.2020 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Рубин0 : 0Ростов
25.08.2019 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Ростов2 : 1Рубин
16.03.2019 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Рубин0 : 2Ростов
31.08.2018 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Ростов1 : 1Рубин
17.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур Рубин0 : 3
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 2 : 1Рубин
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B Рубин2 : 1
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Рубин2 : 2
18.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Рубин2 : 1
16.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 2 : 2Ростов
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Ростов1 : 2
30.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B Ростов2 : 1
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 1 : 0Ростов
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 4 : 0Ростов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Рубин» — «Ростов». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.

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