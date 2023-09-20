Рубин - Ростов 20 Сентября прямая трансляция
20 Сентября 2023 года в 17:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Ростов, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|14.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|5 : 1
|10.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|0 : 1
|22.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|0 : 2
|16.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|0 : 0
|25.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|2 : 1
|16.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|0 : 2
|31.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|18.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Рубин» — «Ростов». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.