Галатасарай - Копенгаген 20 Сентября прямая трансляция
Стадион: Рамс Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 52695
20 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 1-й тур
Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Копенгаген, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Рамс Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Копенгаген
Копенгаген, Дания
|1
|вр
|Фернандо Муслера
|93
|зщ
|Саша Боэ
|25
|зщ
|Виктор Нельссон
|42
|зщ
|Абдулкерим Бардакчи
|3
|зщ
|Анхелиньо
|91
|пз
|Тангай Н'Домбеле
|34
|пз
|Лукас Торрейра
|22
|пз
|Хаким Зиеш
|20
|нп
|Тете
|14
|нп
|Уилфрид Заха
|9
|нп
|Мауро Икарди
|1
|вр
|Камиль Грабара
|19
|зщ
|Элиас Йелерт
|3
|зщ
|Денис Вавро
|2
|зщ
|Кевин Дикс
|24
|зщ
|Биргер Мелинг
|40
|пз
|Руни Барджи
|7
|нп
|Виктор Классон
|33
|нп
|Расмус Фальк
|9
|нп
|Диогу Гонсалвеш
|11
|нп
|Джордан Ларссон
|30
|нп
|Элиас Ашури
Главные тренеры
|Окан Бурук
|Якоб Неэструп
История личных встреч
|05.11.2013
|Лига чемпионов
|Группа B. 4-й тур
|1 : 0
|23.10.2013
|Лига чемпионов
|Группа B. 3-й тур
|3 : 1
|16.09.2023
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|4 : 2
|02.09.2023
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|0 : 3
|29.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1
|23.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 3
|19.08.2023
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 8-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 7-й тур
|2 : 0
|30.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|26.08.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 6-й тур
|1 : 3
|22.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 1