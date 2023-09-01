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Галатасарай - Копенгаген 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Рамс Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 52695
20 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа A. 1-й тур
Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария);
Галатасарай
Копенгаген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Копенгаген, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Рамс Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1 Уругвай вр Фернандо Муслера
93 Камерун зщ Саша Боэ
25 Дания зщ Виктор Нельссон
42 Турция зщ Абдулкерим Бардакчи
3 Испания зщ Анхелиньо
91 Франция пз Тангай Н'Домбеле
34 Уругвай пз Лукас Торрейра
22 Марокко пз Хаким Зиеш
20 Бразилия нп Тете
14 Кот-д'Ивуар нп Уилфрид Заха
9 Аргентина нп Мауро Икарди
1 Польша вр Камиль Грабара
19 Дания зщ Элиас Йелерт
3 Словакия зщ Денис Вавро
2 Нидерланды зщ Кевин Дикс
24 Норвегия зщ Биргер Мелинг
40 Швеция пз Руни Барджи
7 Швеция нп Виктор Классон
33 Дания нп Расмус Фальк
9 Португалия нп Диогу Гонсалвеш
11 Швеция нп Джордан Ларссон
30 Тунис нп Элиас Ашури
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Дания Якоб Неэструп
История личных встреч
05.11.2013 Лига чемпионов Группа B. 4-й тур Копенгаген1 : 0Галатасарай
23.10.2013 Лига чемпионов Группа B. 3-й тур Галатасарай3 : 1Копенгаген
16.09.2023 Турция - Суперлига 5-й тур Галатасарай4 : 2
02.09.2023 Турция - Суперлига 4-й тур 0 : 3Галатасарай
29.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч Галатасарай2 : 1
23.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч 2 : 3Галатасарай
19.08.2023 Турция - Суперлига 2-й тур Галатасарай2 : 0
16.09.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 8-й тур 2 : 2Копенгаген
03.09.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 7-й тур Копенгаген2 : 0
30.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч Копенгаген1 : 1
26.08.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 6-й тур Копенгаген1 : 3
22.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 1Копенгаген

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