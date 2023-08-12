Реал Мадрид - Унион 20 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
20 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 1-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Унион, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Унион
Берлин, Германия
|25
|вр
|Кепа Аррисабалага
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|4
|зщ
|Давид Алаба
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|10
|пз
|Лука Модрич
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|12
|пз
|Эдуарду Камавинга
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|14
|нп
|Хоселу
|11
|нп
|Родриго
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|6
|зщ
|Робин Госенс
|31
|зщ
|Робин Кнохе
|5
|зщ
|Данило Дуки
|33
|пз
|Алекс Крал
|29
|пз
|Лука Тусар
|20
|пз
|Аисса Лайдуни
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|27
|нп
|Шеральдо Бекер
|17
|нп
|Кевин Бехренс
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Урс Фишер
История личных встреч
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 1
|25.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 3
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|0 : 3
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 4
|20.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|13.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Унион». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.