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Реал Мадрид - Унион 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
20 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 1-й тур
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Реал Мадрид
Унион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Унион, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Унион
Берлин, Германия
25 Испания вр Кепа Аррисабалага
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
4 Австрия зщ Давид Алаба
20 Испания зщ Франсиско Гарсия
17 Испания зщ Лукас Васкес
10 Хорватия пз Лука Модрич
18 Франция пз Орельен Тчуамени
12 Франция пз Эдуарду Камавинга
5 Англия пз Джуд Беллингем
14 Испания нп Хоселу
11 Бразилия нп Родриго
1 Дания вр Фредерик Рённов
4 Португалия зщ Диогу Лейте
6 Германия зщ Робин Госенс
31 Германия зщ Робин Кнохе
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
33 Чехия пз Алекс Крал
29 Франция пз Лука Тусар
20 Тунис пз Аисса Лайдуни
28 Австрия пз Кристофер Триммель
27 Нидерланды нп Шеральдо Бекер
17 Германия нп Кевин Бехренс
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Швейцария Урс Фишер
История личных встреч
17.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Реал Мадрид2 : 1
02.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Реал Мадрид2 : 1
25.08.2023 Испания - Примера 3-й тур 0 : 1Реал Мадрид
19.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 1 : 3Реал Мадрид
12.08.2023 Испания - Примера 1-й тур 0 : 2Реал Мадрид
16.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур 2 : 1Унион
03.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур Унион0 : 3
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур 1 : 4Унион
20.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Унион4 : 1
13.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 4Унион
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Реал» — «Унион». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

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