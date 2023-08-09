Реал Сосьедад - Интер М 20 Сентября прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
20 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа D. 1-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Интер М, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Интер М
Милан, Италия
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|3
|зщ
|Айен Муньос
|23
|пз
|Брайс Мендес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|23
|пз
|Николо Барелла
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|32
|пз
|Федерико Димарко
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|9
|нп
|Маркус Тюрам
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Симоне Индзаги
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 3
|25.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|5 : 1
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|28.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|09.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Реал Сосьедад» — «Интер». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.