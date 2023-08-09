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Реал Сосьедад - Интер М 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
20 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа D. 1-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Реал Сосьедад
Интер М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Интер М, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Интер М
Милан, Италия
1 Испания вр Алекс Ремиро
18 Мали зщ Амари Траоре
5 Испания зщ Игор Субельдия
24 Испания зщ Робен Ле Норман
3 Испания зщ Айен Муньос
23 Испания пз Брайс Мендес
4 Испания пз Мартин Субименди
8 Испания пз Микель Мерино
14 Япония нп Такефуса Кубо
7 Испания нп Андер Барренечеа
10 Испания нп Микель Оярсабаль
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
95 Италия зщ Алессандро Бастони
23 Италия пз Николо Барелла
16 Италия пз Давиде Фраттези
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
32 Италия пз Федерико Димарко
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
9 Франция нп Маркус Тюрам
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Италия Симоне Индзаги
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
17.09.2023 Испания - Примера 5-й тур 2 : 1Реал Сосьедад
02.09.2023 Испания - Примера 4-й тур Реал Сосьедад5 : 3
25.08.2023 Испания - Примера 3-й тур 0 : 0Реал Сосьедад
19.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Реал Сосьедад1 : 1
12.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Реал Сосьедад1 : 1
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Интер М5 : 1
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Интер М4 : 0
28.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 0 : 2Интер М
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Интер М2 : 0
09.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 4Интер М
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Реал Сосьедад» — «Интер». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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