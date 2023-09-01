Арсенал - ПСВ Эйндховен 20 Сентября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
20 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа B. 1-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - ПСВ Эйндховен, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
|22
|вр
|Давид Райя
|18
|зщ
|Такэхиро Томиясу
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|35
|зщ
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|41
|пз
|Деклан Райс
|29
|пз
|Кай Хаверц
|7
|нп
|Букайо Сака
|9
|нп
|Габриэл Жезус
|19
|нп
|Леандро Троссард
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|8
|зщ
|Серджино Дест
|5
|зщ
|Андре Рамальо
|6
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|30
|зщ
|Патрик ван Анхольт
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|23
|пз
|Йоей Верман
|11
|пз
|Жоан Бакайоко
|7
|пз
|Ноа Ланг
|9
|нп
|Люк де Йонг
Главные тренеры
|Микель Артета
|Петер Бош
История личных встреч
|27.10.2022
|Лига Европы
|Группа A. 5-й тур
|2 : 0
|20.10.2022
|Лига Европы
|Группа A. 2-й тур
|1 : 0
|07.03.2007
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|20.02.2007
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|17.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|21.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|4 : 0
|02.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 4
|30.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|5 : 1
|22.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Арсенал» — «ПСВ Эйндховен». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.