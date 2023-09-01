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Арсенал - ПСВ Эйндховен 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
20 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа B. 1-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Арсенал
ПСВ Эйндховен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - ПСВ Эйндховен, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
22 Испания вр Давид Райя
18 Япония зщ Такэхиро Томиясу
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальянс
35 Украина зщ Александр Зинченко
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
41 Англия пз Деклан Райс
29 Германия пз Кай Хаверц
7 Англия нп Букайо Сака
9 Бразилия нп Габриэл Жезус
19 Бельгия нп Леандро Троссард
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
8 США зщ Серджино Дест
5 Бразилия зщ Андре Рамальо
6 Германия зщ Армель Белла-Котчап
30 Нидерланды зщ Патрик ван Анхольт
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
23 Нидерланды пз Йоей Верман
11 Бельгия пз Жоан Бакайоко
7 Нидерланды пз Ноа Ланг
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
27.10.2022 Лига Европы Группа A. 5-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Арсенал
20.10.2022 Лига Европы Группа A. 2-й тур Арсенал1 : 0ПСВ Эйндховен
07.03.2007 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Арсенал1 : 1ПСВ Эйндховен
20.02.2007 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч ПСВ Эйндховен1 : 0Арсенал
17.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур 0 : 1Арсенал
03.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Арсенал3 : 1
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Арсенал2 : 2
21.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур 0 : 1Арсенал
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Арсенал2 : 1
16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур ПСВ Эйндховен4 : 0
02.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур 0 : 4ПСВ Эйндховен
30.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч ПСВ Эйндховен5 : 1
22.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч 2 : 2ПСВ Эйндховен
19.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур 1 : 3ПСВ Эйндховен
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Арсенал» — «ПСВ Эйндховен». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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