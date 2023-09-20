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Севилья - Ланс 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
20 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа B. 1-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Севилья
Ланс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Ланс, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья, Испания
Ланс
Ланс, Франция
1 Сербия вр Марко Дмитрович
16 Испания зщ Хесус Навас
6 Сербия зщ Неманья Гудель
4 Испания зщ Серхио Рамос
3 Испания зщ Адрия Педроса
24 Франция пз Бубакари Сумаре
20 Бразилия пз Фернандо
10 Хорватия пз Иван Ракитич
17 Аргентина нп Эрик Ламела
15 Марокко нп Юссеф Эн-Несири
5 Аргентина нп Лукас Окампос
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
4 Австрия зщ Кевин Дансо
14 Аргентина зщ Факундо Медина
29 Польша зщ Пшемыслав Франковски
3 Колумбия зщ Дейвер Мачадо
6 Гана пз Салис Самед
18 Франция пз Анди Диуф
28 Франция пз Адриен Томассон
11 Франция пз Анжело Фюльжини
9 Франция нп Элье Ваи
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Мендилибар
Франция Франк Эз
История личных встреч
17.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Севилья1 : 0
26.08.2023 Испания - Примера 3-й тур Севилья1 : 2
21.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 4 : 3Севилья
16.08.2023 Суперкубок УЕФА - 2023 Финал 1 : 1 5 : 4Севилья
11.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Севилья1 : 2
16.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Ланс0 : 1
02.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 3 : 0Ланс
26.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 3 : 1Ланс
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Ланс1 : 1
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 3 : 2Ланс

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