Севилья - Ланс 20 Сентября прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
20 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа B. 1-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Ланс, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа B. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья, Испания
Ланс
Ланс, Франция
|1
|вр
|Марко Дмитрович
|16
|зщ
|Хесус Навас
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|3
|зщ
|Адрия Педроса
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|20
|пз
|Фернандо
|10
|пз
|Иван Ракитич
|17
|нп
|Эрик Ламела
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|5
|нп
|Лукас Окампос
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|29
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|6
|пз
|Салис Самед
|18
|пз
|Анди Диуф
|28
|пз
|Адриен Томассон
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|9
|нп
|Элье Ваи
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Франк Эз
История личных встреч
|17.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 2
|21.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|4 : 3
|16.08.2023
|Суперкубок УЕФА - 2023
|Финал
|1 : 1 5 : 4
|11.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2