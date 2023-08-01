Лилль - Олимпия Л 20 Сентября прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
20 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Лига конференций, Группа A. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Олимпия Л, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Олимпия Л
Любляна, Словения
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|16.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|4 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 2
|15.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|08.08.2023
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 3
|01.08.2023
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1