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Лилль - Олимпия Л 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
20 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Лига конференций, Группа A. 1-й тур
Лилль
Олимпия Л

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Олимпия Л, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль, Франция
Олимпия Л
Любляна, Словения
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
16.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 2 : 2Лилль
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Лилль1 : 0
31.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 1 ДВЛилль
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 4 : 1Лилль
24.08.2023 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Лилль2 : 1
31.08.2023 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 1Олимпия Л
24.08.2023 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Олимпия Л0 : 2
15.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Олимпия Л
08.08.2023 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Олимпия Л0 : 3
01.08.2023 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Олимпия Л2 : 1

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