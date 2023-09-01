Уотфорд - Вест Бромвич Альбион 20 Сентября прямая трансляция
20 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Карлос Корберан
История личных встреч
|20.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|3 : 2
|08.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 1
|03.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|30.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|04.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 0
|03.12.2016
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|16.04.2016
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 1
|15.08.2015
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 3
|27.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|4 : 2
|18.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|3 : 2