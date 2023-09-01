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Уотфорд - Вест Бромвич Альбион 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур
Уотфорд
Вест Бромвич Альбион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уотфорд - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уотфорд
Уотфорд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
20.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турУотфорд3 : 2Вест Бромвич Альбион
08.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турВест Бромвич Альбион1 : 1Уотфорд
03.03.2018Англия - Премьер-лига29-й турУотфорд1 : 0Вест Бромвич Альбион
30.09.2017Англия - Премьер-лига7-й турВест Бромвич Альбион2 : 2Уотфорд
04.04.2017Англия - Премьер-лига31-й турУотфорд2 : 0Вест Бромвич Альбион
03.12.2016Англия - Премьер-лига14-й турВест Бромвич Альбион3 : 1Уотфорд
16.04.2016Англия - Премьер-лига34-й турВест Бромвич Альбион0 : 1Уотфорд
15.08.2015Англия - Премьер-лига2-й турУотфорд0 : 0Вест Бромвич Альбион
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турУотфорд2 : 0
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур3 : 3Уотфорд
27.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турУотфорд0 : 1
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур1 : 0Уотфорд
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турУотфорд0 : 0
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур0 : 0Вест Бромвич Альбион
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турВест Бромвич Альбион1 : 2
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турВест Бромвич Альбион4 : 2
18.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур1 : 1Вест Бромвич Альбион
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турВест Бромвич Альбион3 : 2

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