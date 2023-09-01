Халл Сити - Лидс Юнайтед 20 Сентября прямая трансляция
Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
20 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|16.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 8 : 9
|29.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|0 : 4
|10.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|2 : 0
|29.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|0 : 2
|02.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|0 : 1
|30.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 0
|23.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 0
|23.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|2 : 2
|05.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|2 : 1
|15.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 1
|25.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|4 : 2
|17.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|0 : 3
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 0
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 1 9 : 8
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|3 : 4
|18.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1