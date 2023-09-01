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Халл Сити - Лидс Юнайтед 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
20 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур
Халл Сити
Лидс Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Лидс Юнайтед, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
ГерманияДаниэль Фарке
История личных встреч
16.09.2020Англия - Кубок лиги2-й раундЛидс Юнайтед1 : 1 8 : 9Халл Сити
29.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турХалл Сити0 : 4Лидс Юнайтед
10.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турЛидс Юнайтед2 : 0Халл Сити
29.12.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турЛидс Юнайтед0 : 2Халл Сити
02.10.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турХалл Сити0 : 1Лидс Юнайтед
30.01.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турХалл Сити0 : 0Лидс Юнайтед
23.12.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турЛидс Юнайтед1 : 0Халл Сити
23.04.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турХалл Сити2 : 2Лидс Юнайтед
05.12.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турЛидс Юнайтед2 : 1Халл Сити
15.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турХалл Сити1 : 1
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур0 : 1Халл Сити
25.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турХалл Сити1 : 1
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур1 : 2Халл Сити
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турХалл Сити4 : 2
17.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур0 : 3Лидс Юнайтед
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турЛидс Юнайтед0 : 0
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд1 : 1 9 : 8Лидс Юнайтед
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур3 : 4Лидс Юнайтед
18.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турЛидс Юнайтед1 : 1

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