Хаддерсфилд Таун - Сток Сити 20 Сентября прямая трансляция
20 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Сток Сити, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
|15.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|3 : 0
|13.08.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|3 : 1
|28.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|1 : 1
|11.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 1
|30.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 1
|21.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|4 : 3
|01.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|2 : 5
|01.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 1
|28.08.2018
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|20.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 4
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|6 : 1
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 0