02:20 ()
Свернуть список

Хаддерсфилд Таун - Сток Сити 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур
Хаддерсфилд Таун
Сток Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хаддерсфилд Таун - Сток Сити, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
ШотландияАлекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
15.02.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турСток Сити3 : 0Хаддерсфилд Таун
13.08.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турХаддерсфилд Таун3 : 1Сток Сити
28.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турХаддерсфилд Таун1 : 1Сток Сити
11.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турСток Сити2 : 1Хаддерсфилд Таун
30.01.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турХаддерсфилд Таун1 : 1Сток Сити
21.11.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 12-й турСток Сити4 : 3Хаддерсфилд Таун
01.01.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турХаддерсфилд Таун2 : 5Сток Сити
01.10.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турСток Сити0 : 1Хаддерсфилд Таун
28.08.2018Англия - Кубок лиги2-й раундСток Сити2 : 0Хаддерсфилд Таун
20.01.2018Англия - Премьер-лига24-й турСток Сити2 : 0Хаддерсфилд Таун
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турХаддерсфилд Таун2 : 0
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур1 : 2Хаддерсфилд Таун
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турХаддерсфилд Таун0 : 4
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур1 : 1Хаддерсфилд Таун
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турХаддерсфилд Таун0 : 1
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур1 : 0Сток Сити
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турСток Сити0 : 2
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундСток Сити6 : 1
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур1 : 0Сток Сити
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турСток Сити1 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close