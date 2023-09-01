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Блэкберн Роверс - Сандерленд 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур
Блэкберн Роверс
Сандерленд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Сандерленд, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
АнглияТони Моубрей
История личных встреч
26.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турСандерленд2 : 1Блэкберн Роверс
18.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турБлэкберн Роверс2 : 0Сандерленд
21.03.2012Англия - Премьер-лига29-й турБлэкберн Роверс2 : 0Сандерленд
11.12.2011Англия - Премьер-лига15-й турСандерленд2 : 1Блэкберн Роверс
01.01.2011Англия - Премьер-лига21-й турСандерленд3 : 0Блэкберн Роверс
18.10.2010Англия - Премьер-лига8-й турБлэкберн Роверс0 : 0Сандерленд
28.12.2009Англия - Премьер-лига20-й турБлэкберн Роверс2 : 2Сандерленд
22.08.2009Англия - Премьер-лига3-й турСандерленд2 : 1Блэкберн Роверс
26.12.2008Англия - Премьер-лига19-й турСандерленд0 : 0Блэкберн Роверс
15.11.2008Англия - Премьер-лига13-й турБлэкберн Роверс1 : 2Сандерленд
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турБлэкберн Роверс2 : 1
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур3 : 0Блэкберн Роверс
30.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд0 : 8Блэкберн Роверс
27.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур0 : 1Блэкберн Роверс
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турБлэкберн Роверс1 : 2
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур1 : 3Сандерленд
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турСандерленд5 : 0
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур0 : 0Сандерленд
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турСандерленд2 : 1
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур2 : 1Сандерленд

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