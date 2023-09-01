Блэкберн Роверс - Сандерленд 20 Сентября прямая трансляция
20 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Сандерленд, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Сандерленд
Сандерленд
Главные тренеры
|Тони Моубрей
История личных встреч
|26.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|2 : 1
|18.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|2 : 0
|21.03.2012
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|11.12.2011
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|01.01.2011
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|18.10.2010
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|28.12.2009
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|22.08.2009
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|26.12.2008
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|15.11.2008
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 0
|30.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 8
|27.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 2
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 3
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|5 : 0
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 1