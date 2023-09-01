Норвич Сити - Лестер Сити 20 Сентября прямая трансляция
20 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Лестер Сити, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
|Давид Вагнер
История личных встреч
|11.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 0
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|28.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|14.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|27.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|03.10.2015
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|18.02.2012
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 2
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|2 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 4
|20.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|3 : 1
|15.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 4
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 1
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 2
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 1