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Норвич Сити - Лестер Сити 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур
Норвич Сити
Лестер Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвич Сити - Лестер Сити, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвич Сити
Норидж
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
ГерманияДавид Вагнер
История личных встреч
11.05.2022Англия - Премьер-лига21-й турЛестер Сити3 : 0Норвич Сити
28.08.2021Англия - Премьер-лига3-й турНорвич Сити1 : 2Лестер Сити
28.02.2020Англия - Премьер-лига28-й турНорвич Сити1 : 0Лестер Сити
14.12.2019Англия - Премьер-лига17-й турЛестер Сити1 : 1Норвич Сити
27.02.2016Англия - Премьер-лига27-й турЛестер Сити1 : 0Норвич Сити
03.10.2015Англия - Премьер-лига8-й турНорвич Сити1 : 2Лестер Сити
18.02.2012Кубок Англии1/8 финалаНорвич Сити1 : 2Лестер Сити
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турНорвич Сити1 : 0
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур2 : 1Норвич Сити
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд0 : 1Норвич Сити
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур0 : 4Норвич Сити
20.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турНорвич Сити3 : 1
15.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й тур1 : 4Лестер Сити
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турЛестер Сити0 : 1
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раунд0 : 2Лестер Сити
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур1 : 2Лестер Сити
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турЛестер Сити2 : 1

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