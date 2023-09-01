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Галатасарай U19 - Копенгаген U19 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2023 года в 12:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа A. 1-й тур
Галатасарай U19
Копенгаген U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай U19 - Копенгаген U19, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай U19
Стамбул, Турция
Копенгаген U19
Копенгаген, Дания
История личных встреч
02.11.2022Юношеская лига УЕФА2-й раунд. 2-й матч3 : 1
26.10.2022Юношеская лига УЕФА2-й раунд. 1-й матч1 : 3
05.10.2022Юношеская лига УЕФА1-й раунд. 2-й матч4 : 0
14.09.2022Юношеская лига УЕФА1-й раунд. 1-й матч1 : 1
11.12.2019Юношеская лига УЕФАГруппа A. 6-й тур1 : 0
02.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 6-й турКопенгаген U190 : 1
25.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 5-й тур2 : 1Копенгаген U19
11.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 4-й турКопенгаген U191 : 3
05.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 3-й тур1 : 1Копенгаген U19
14.09.2022Юношеская лига УЕФАГруппа G. 2-й турКопенгаген U194 : 1

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