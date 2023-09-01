Галатасарай U19 - Копенгаген U19 20 Сентября прямая трансляция
20 Сентября 2023 года в 12:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа A. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай U19 - Копенгаген U19, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа A. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай U19
Стамбул, Турция
Копенгаген U19
Копенгаген, Дания
История личных встреч
|02.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|2-й раунд. 2-й матч
|3 : 1
|26.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|2-й раунд. 1-й матч
|1 : 3
|05.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|1-й раунд. 2-й матч
|4 : 0
|14.09.2022
|Юношеская лига УЕФА
|1-й раунд. 1-й матч
|1 : 1
|11.12.2019
|Юношеская лига УЕФА
|Группа A. 6-й тур
|1 : 0
|02.11.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа G. 6-й тур
|0 : 1
|25.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа G. 5-й тур
|2 : 1
|11.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа G. 4-й тур
|1 : 3
|05.10.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа G. 3-й тур
|1 : 1
|14.09.2022
|Юношеская лига УЕФА
|Группа G. 2-й тур
|4 : 1