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Реал Сосьедад U19 - Интер М U19 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2023 года в 13:00 (+03:00). Юношеская лига УЕФА, Группа D. 1-й тур
Реал Сосьедад U19
Интер М U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад U19 - Интер М U19, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Юношеская лига УЕФА, Группа D. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад U19
Сан-Себастьян, Испания
Интер М U19
Милан, Италия
История личных встреч
08.02.2023Юношеская лига УЕФАПлей-офф1 : 1 4 : 3Интер М U19
01.11.2022Юношеская лига УЕФАГруппа C. 6-й тур2 : 0Интер М U19
26.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа C. 5-й турИнтер М U194 : 2
12.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа C. 4-й тур2 : 0Интер М U19
04.10.2022Юношеская лига УЕФАГруппа C. 3-й турИнтер М U191 : 6

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